200 mensen herdenken Mathias Dooms (17) met stille wake Dorpsgenoten en leerkrachten stappen van school naar plek van ongeval Robby Dierickx

11 december 2018

21u22 6 Kapelle-Op-Den-Bos In Kapelle-op-den-Bos hebben zowat tweehonderd mensen dinsdagavond een stille wake gehouden voor Mathias Dooms. De 17-jarige leerling van het Sint-Theresiacollege kwam vrijdagnamiddag om het leven toen hij met zijn fiets onder een bus van De Lijn belandde. Met de stille optocht wilden de inwoners hun steun betuigen aan de familie en de school.

Vrijdagnamiddag omstreeks 16.10 uur fietste de 17-jarige Mathias Dooms van het Sint-Theresiacollege in de Veldstraat in Kapelle-op-den-Bos naar huis. Op het kruispunt van de Oudstrijdersstraat en de Spoorwegstraat liep het echter mis. De jongen fietste op de fietssuggestiestrook in de Oudstrijdersstraat en werd daarbij aangereden door een bus van De Lijn die rechtsaf de Spoorwegstraat in draaide. De lokale politie verklaarde meteen dat het om een dodehoekongeval ging. De chauffeur legde een negatieve ademtest af. Op de schoolbus van De Lijn zaten enkele medeleerlingen van Mathias. Zij zagen alles dan ook gebeuren.

De dood van de 17-jarige voetballer van Delta Londerzeel sloeg bij veel inwoners van Kapelle-op-den-Bos in als een bom. Zo ook bij Ronan Christiaens, die in de Spoorwegstraat woont. Ter nagedachtenis van Mathias Dooms organiseerde hij dinsdagavond een stille optocht die om 19 uur aan het Sint-Theresiacollege vertrok. “Vanuit de buurt kwam de vraag om iets te organiseren voor de familie en de school”, aldus Ronan Christiaens. “Dit soort verhalen duikt vaak in de media op, maar wanneer het in je eigen gemeente gebeurt, sta je er nog net iets meer bij stil. Met deze stille wake wilden we onze steun betuigen aan de familie en de leerkrachten en directie van het Sint-Theresiacollege.”

De optocht ging van de secundaire school in de Veldstraat naar het kruispunt waar Mathias Dooms vrijdagnamiddag het leven liet. Daar legden de deelnemers van de stille wake bloemen en kaarsen neer. Pastoor Jean-Marie D’Hollander had er nog enkele troostende woorden voor de nabestaanden van Mathias. De familie van de jongeman was evenwel niet aanwezig.

200 deelnemers

Wat eerder als een relatief klein initiatief begon, werd dinsdagavond uiteindelijk een groot herdenkingsmoment voor de 17-jarige jongen uit Kapelle-op-den-Bos. “Aanvankelijk waren we van plan om alleen met de bewoners van de straten rondom het kruispunt een stille wake te organiseren, maar al snel lieten ook de bewoners van andere straten weten dat ze mee wilden wandelen om hun dorpsgenoot te herdenken”, aldus nog Ronan Christiaens. “In totaal daagden dan ook zowat tweehonderd mensen op. Dat toont aan dat het hele dorp meeleeft met deze vreselijke gebeurtenis. De herdenking was bijzonder indrukwekkend. Iedereen werd er emotioneel van. Laat ons hopen dat we dit soort van initiatieven nooit meer hoeven te organiseren.”