"Met plaatsje bij eerste twaalf zal ik al tevreden zijn" LAURA (20) STAAT IN SLOTSHOW MISS BELGIUM 2018 ROBBY DIERICKX

02u56 0 RV Kapelle-Op-Den-Bos Als ze morgen 29 concurrentes het nakijken weet te geven, dan mag Laura Smeyers (20) uit Kapelle-op-den-Bos zich een jaar lang de mooiste vrouw van het land noemen. "Al zal ik met een plaatsje bij de eerste twaalf dames al zeer tevreden zijn", klinkt het bescheiden.

Een finaleplaats in de belangrijkste missverkiezing van het land: voor Laura is het een kinderwens die in vervulling gaat. "Vroeger keken we samen met het hele gezin naar de slotshow van Miss Belgium", herinnert ze zich nog goed. "Toen al wist ik dat ik daar ook ooit wilde staan. Toen ik twee jaar geleden aan een opleiding voor leerkracht lager onderwijs begon, is dat plan naar de achtergrond verschoven. Maar gezien het dit academiejaar wat rustiger is, vond ik het nu het ideale moment om deel te nemen."





Vorig jaar schreef Laura zich, achter de rug van haar ouders, dan ook in voor de provinciale missverkiezing. "Ik heb mijn ouders pas ingelicht nadat ik te horen kreeg dat ik de preselectie van Miss Vlaams-Brabant overleefd had. (lacht) Ze waren bijzonder fier, ook al had ik alles zonder hun medeweten geregeld. En nu sta ik in de finale van Miss Belgium. Ongelooflijk."





De studente heeft er ondertussen al drukke maanden opzitten. "Je bent dagelijks met die missverkiezing bezig", klinkt het. "Het meest onvergetelijke was uiteraard de reis naar Egypte. Nu de finaleshow nadert, wordt het uiteraard nog drukker. Sinds maandag ben ik in De Panne, waar vooral gerepeteerd wordt voor de slotshow zaterdag. Vrijdagavond staat wel nog een etentje met de familie gepland, iets waar ik echt naar uitkijk. Zij hebben me de voorbije maanden enorm gesteund."





Niet te veel zenuwen

Nu Laura bij de laatste dertig kandidates zit, komt het kroontje natuurlijk wel erg dichtbij. "Uiteraard wil ik Miss Belgium worden, maar ik zou al heel tevreden zijn indien ik de hele show mag meemaken. Dat zou immers betekenen dat ik bij de laatste twaalf overgebleven dames ben. Of de zenuwen toenemen? Eigenlijk niet. Ik heb jarenlang gedanst, dus ik ben het wel gewoon om op een podium te staan. Dat het nu allemaal op televisie uitgezonden wordt, bezorgt me eigenlijk geen stress. En wanneer je daar staat, denk je daar echt niet aan."





En wat na de missverkiezing? "Ik hoop aan de slag te kunnen gaan in de modellenwereld, maar eerst wil ik een diploma hoger onderwijs behalen", klinkt het. "Mijn ouders hebben me altijd geleerd om met beide voetjes op de grond te blijven. Het laatste wat ik wil, is mijn studies verwaarlozen. Of ik nadien effectief als leerkracht aan de slag zal gaan, zien we dan wel."





Wie Laura wil helpen om het kroontje te bemachtigen, kan een sms met de boodschap 'MB 17' sturen naar 6665.