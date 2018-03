'Kleurenblinde' aannemer moet voetpaden herstellen 29 maart 2018

02u42 2 Kapelle-Op-Den-Bos Een aannemer van een van de nutsmaatschappijen die de voorbije maanden aan de slag waren in de Mechelseweg in Kapelle-op-den-Bos mag nog eens terugkeren naar de gemeente. Bij de herstelling van het voetpad gebruikte hij op enkele plaatsen rode klinkers terwijl de rest van de stoep met grijze exemplaren aangelegd werd.

"Twaalf weken lag het voetpad hier open en nu het eindelijk dicht is, gebruikte een aannemer de verkeerde kleur van stenen", vertelt een van de buren. "Ik ben tevreden dat het voetpad eindelijk dicht ligt, maar dit had men toch net iets anders kunnen oplossen (lacht). Als er niet voldoende grijze klinkers zijn, dan had men toch iets creatiever aan de slag kunnen gaan met de rode. Nu ligt alles door mekaar. We hopen dan ook dat de stoep snel in ere hersteld wordt."





Op de vingers getikt

Volgens schepen van Infrastructuurwerken Hugo De Haes (sp.a) werd de bewuste aannemer inmiddels al op de vingers getikt. "Omdat hij een hele hoop zand over de klinkers gegooid had, hadden we het voorval in eerste instantie niet gezien. Maar toen onze veegploegen door de Mechelseweg reden, zagen we meteen dat er iets niet klopte. Ik heb de indruk dat de onderaannemer van de nutsmaatschappijen kleurenblind is. Zolang de rode klinkers niet vervangen worden door grijze exemplaren, zullen we geen akkoord geven voor de oplevering van de werken." Wordt ongetwijfeld vervolgd.





(RDK)