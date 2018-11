“Elk dorp heeft warme bakker nodig” Wim (33) en Kim (29) openen komend weekend nieuwe bakkerij Melange Robby Dierickx

14 november 2018

15u31 7 Kapelle-Op-Den-Bos Terwijl her en der warme bakkers sluiten omdat de concurrentie met de supermarkten te zwaar wordt, gaat er in Kapelle-op-den-Bos komend weekend eentje open. Wim Bernaer en zijn vrouw Kim Lambeir zwaaien zaterdag de deuren van bakkerij Melange open. “Elk dorp heeft een warme bakker nodig en Kapelle zat al een tijdje zonder”, aldus Wim.

Al enkele jaren moeten de inwoners van Kapelle-op-den-Bos voor hun brood bij drie koude bakkers en de supermarkten zijn. Maar daar komt komend weekend verandering in, want op zaterdag openen Wim Bernaer (33) en vrouw Kim Lambeir (29) hun warme bakkerij Melange in de Mechelseweg 227. Wim volgde enkele jaren geleden een bakkersopleiding en ging bij een bakkerij in Merchtem aan de slag. Nadien koos hij voor iets totaal anders: als zelfstandige leverde hij allerlei producten aan koffiebars en restaurants. “Maar de kriebels van de bakkerij verdwenen nooit”, klinkt het. “Ruim twee jaar lang speelde ik met het idee om zelf een bakkerij te openen, maar de zoektocht naar een geschikt pand verliep niet al te vlot. Tot ik op de winkelruimte in de Mechelseweg botste.”

En dus treffen hij en zijn vrouw momenteel de laatste voorbereidingen voor de opening van de zaak, nu zaterdag. Dat Kapelle-op-den-Bos een nieuwe warme bakker krijgt, is toch enigszins opvallend. Her en der verdwijnen immers warme bakkers door de steeds hevigere concurrentie met de supermarkten. Maar volgens Wim zet hij geen stap in het onbekende. “Kapelle-op-den-Bos moet het al enkele jaren zonder warme bakker doen en ik ben van mening dat elk dorp een warme bakker nodig heeft. De kwaliteit van brood en patisserie is mijns inziens toch nog beter bij een bakkerij dan in een supermarkt. Het verschil is duidelijk te smaken. De stiel van warme bakker zal volgens mij dan ook nooit verdwijnen.”

Vroeg uit bed

Voor Wim betekent de opening van zijn zaak een grote aanpassing. Als bakker wordt er namelijk voornamelijk ’s nachts gewerkt. “Momenteel zijn we nog aan het proefdraaien, dus begin ik ‘pas’ om 5 uur te werken”, aldus de bakker. “Maar ik besef dat ik de komende dagen al om 3 uur in de bakkerij zal staan. Het vroege opstaan schrikt me zeker niet af. Gelukkig zijn er tegenwoordig heel wat machines die een deel van het nachtwerk voor hun rekening nemen (lacht).”

Zijn vrouw Kim zal samen met een verkoopster in de winkel staan. “Zij zullen het werk wat verdelen, want mijn vrouw is ook nog deeltijds zelfstandig logopediste in Kapelle-op-den-Bos. Maar we kijken er beiden enorm hard naar uit om aan dit avontuur te beginnen.” Zaterdag zullen alle klanten alvast verwelkomd worden met een kopje koffie uit een koffiekraam dat voor de deur zal staan.