"Eerlijk? Frieten gaan we niet missen" NA 33 JAAR GAAN FRITURISTEN JAN EN JEANNINE MET PENSIOEN ROBBY DIERICKX

16 mei 2018

02u47 0 Kapelle-Op-Den-Bos 33 jaar staan Jeannine Piessens (57) en Jan Verbeeck (60) in hun frituur in de Stationstraat. Maar op 10 juni worden de ketels bij Frituur Jeannine en Jan definitief uitgezet. "De klanten gaan we missen, de frieten iets minder", klinkt het. Een overnemer is er niet.

Jan en Jeannine namen eind 1985 frituur 't Kotteke op de parking op de hoek van de Stationstraat met de Verbindingsweg over. De achternonkel van Jeannine gaf er na 23 jaar de brui aan, maar had geen kinderen die de zaak wilden overnemen. "En dus gingen wij het avontuur aan", aldus Jan Verbeeck. "Het idee was om een tiental jaar te blijven, maar van het een kwam het ander en intussen staan we al 33 jaar achter de toog. Het vervallen frietkot lieten we al snel achter ons, omdat we in 1989 de kans kregen om naar een gebouw wat verderop in de Stationstraat te verhuizen. Daar bakken we ondertussen al 29 jaar frietjes."





Maar op 10 juni doven de frietketels voorgoed. Drie jaar geleden beslisten Jeannine en Jan om ermee te kappen. Maar de zoektocht naar een overnemer liep niet van een leien dakje, waardoor de frituur vandaag nog open is. "Maar we hebben jammer genoeg nog steeds geen overnemer gevonden", vertelt Jan nog. "We kunnen niet blijven wachten en daarom hebben we beslist dat we het licht op 10 juni definitief doven. Natuurlijk gaan we het missen. Vooral de klanten dan. De frieten iets minder. Als je ze 33 jaar lang bakt, dan kan je wel even zonder (lacht). Vergeet niet dat we de frietjes elke dag proeven om er zeker van te zijn dat ze lekker zijn. Elke aardappel ziet er misschien wel hetzelfde uit, maar daarom smaken ze nog niet allemaal hetzelfde."





Cadeautje

De klanten hebben nog een dikke drie weken de tijd om van de frieten van Jan en Jeannine te smullen. "In onze laatste week mag iedereen zich aan een klein cadeautje verwachten", laten de uitbaters alvast weten. "Het is immers dankzij de klanten dat we 33 jaar achter de toog konden staan."





En wat na de sluiting? "Genieten van ons pensioen", zegt de 60-jarige Jan. "We hebben een buitenverblijf in Zuid-Frankrijk, maar hadden amper de tijd om ervan te genieten. Dat zullen we binnenkort wel kunnen doen. Ook willen we meer tijd met onze kleindochter en de rest van de familie doorbrengen. Want door ons beroep hebben we de voorbije jaren heel wat mooie familiemomenten zoals communies en verjaardagen moeten missen. Al die momenten die we niet meemaakten, willen we vanaf midden volgende maand inhalen."