Zwemlessen voor senioren 05 april 2018

Onder het motto 'Nooit te oud om te leren' bieden enkele sportdiensten uit de regio senioren de mogelijkheid om zwemles te volgen. Het gaat om lessen watergewenning en basistechnieken voor vijftigplussers uit de ruimere regio rond Tremelo. Die starten op vrijdag 20 april en eindigen op 22 juni. Deelnemers worden telkens op vrijdag tussen 12.15 uur en 13 uur verwacht in het zwembad van Tremelo, Veldonkstraat 3. Ook meer ervaren zwemmers die hun zwemstijl willen verbeteren of een nieuwe stijl willen aanleren, zijn welkom. Deelnemen aan de reeks van tien lessen kost 30 euro. Meer informatie en inschrijven via 016/52.54.40, of aan de kassa van het zwembad zelf.





(SPK)