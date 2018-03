Zorgpartner tRede lanceert 'zorgtelefoon' 14 maart 2018

Kampenhout Zorgpartner tRede, dat 12 zorgpartners in Vlaams-Brabant groepeert, start binnenkort met een zorgtelefoon voor mensen met een beperking. Met de invoering van de persoonsvolgende financiering krijgen personen met een handicap hun zorgbudget in eigen handen, en kunnen ze zelf kiezen hoe en waar ze hun zorg organiseren.

"Dat is een goede zaak", meent voorzitter Koen Dries van VZW tRede. "Heel wat cliënten vinden echter hun weg naar de zorgaanbieders niet. Bovendien zijn veel mensen met een handicap die niet over een budget beschikken eveneens op zoek naar hulp. Zij kunnen (soms) van beperkte ondersteuning genieten, in afwachting van een budget. Daarom start tRede met een centraal telefoonnummer, waar jongeren en volwassenen met een handicap terechtkunnen met hun vragen." Het nummer 0460/97.87.47. en bijhorende mailadres info@trede.be zijn vanaf 20 maart operationeel. Op de website www.trede.be is het totaalaanbod van alle aangesloten partners te vinden, en kan men zich ook inschrijven om een automatische melding te ontvangen van zodra er ergens een plaats vrijkomt.





