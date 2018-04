Witloofmuseum houdt uitverkoop 21 april 2018

Het Witloofmuseum in de voormalige tuinbouwveiling van Kampenhout beschikt over een te groot aantal attributen. Gezien de nakende sloop van de oude veilinggebouwen en de verhuis naar een kleinere locatie in het dorpscentrum, houdt het museum vandaag een uitverkoop van materiaal en oude machines uit de witloofteelt. Wie een tot 50 jaar oude kleine zaai- of wiedmachine, een zaadmolen, oude weegschaal of authentiek verwarmingsketeltje uit het depot op de kop wil tikken, kan dat vandaag tussen 13 en 16 uur in de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas. De prijs van de verkochte spullen worden, aan 20 cent per kilogram, bepaald door het gewicht. De opbrengst van de 'haafkoopdag' zal aan de inrichting van het nieuw, toekomstige museum worden besteed. Voor alle duidelijkheid: de in het museum zelf tentoon gestelde attributen worden niet te koop gesteld. Het huidige museum blijft nog minstens tot eind juni, maar wellicht ook langer, gewoon open. (SPK)