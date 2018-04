Witloofmuseum houdt uitverkoop GEBOUWEN WORDEN GESLOOPT NIEUWE LOCATIE OPENT NA ZOMER 2019 SVEN PONSAERTS

23 april 2018

04u38 0 Kampenhout Het Witloofmuseum heeft zaterdag een grote uitverkoop gehouden. Binnen enkele maanden wordt de voormalige veiling gesloopt, en dus moet er verhuisd worden. De nieuwe locatie in het centrum is wel een pak kleiner.

"De huidige museumcollectie is veel te groot voor ons nieuwe museum", zegt schepen van Toerisme Rudi Van Ingelgom (N-VA). "Het nieuwe museum in de oude OCMW-hoeve in het dorpscentrum zal dan ook minder expositieruimte hebben. Er zal veel meer met 3D-voorstellingen en interactieve elementen worden gewerkt, geheel in de lijn met wat de hedendaagse museumbezoeker vraagt. Vooral in het depot stond er nog veel materiaal dat we bij de verhuis niet kunnen meenemen. Heel wat telers schonken toen ze hun activiteiten stopten ons hun materiaal. Daardoor hadden we alles ondertussen in veelvoud. Een deel van die in de loop der jaren verzamelde voorraad wilden we nu dus kwijt."





En zo vonden heel wat, sommige wel meer dan 50 jaar oude, zaai- en onkruidwiedmachines, authentieke verwarmingsketeltjes, verroeste weegschalen met gewichten, eggen, wellen, ploegen en klein handmateriaal als rieken en schoppen zaterdag een nieuwe eigenaar.





Nostalgie

Verzamelaar en hobbytuinder Bart Croon (42) uit Kampenhout kocht een zeer oude Amerikaanse zaaimachine van zo'n honderd jaar oud, en een verroeste plantstok. "Ik verzamel zowat alles in verband met de witloofteelt. Mijn beide grootvaders waren nog echte witloofboeren; voor mij is dit dus nostalgie. Thuis verbouw ik zelf ook nog een beetje witloof, voor eigen consumptie. De metalen plantstok kan nog dienen om prei te planten, maar de zaaimachine mag wellicht op 'pensioen'. Wellicht poets ik ze op, en krijgt ze een plekje op het terras. Eigenlijk was ik nog op zoek naar een 'witloofplukker' voor achter de tractor, maar die heb ik hier helaas niet gevonden." Croon betaalde voor zijn aankoop welgeteld 3,80 euro. De kopers betaalden hun aankopen op de 'haafkoopdag' dan ook volgens het gewicht - aan 20 cent per kilogram.





Nieuwe locatie

"Ik ben blij dat een deel van onze materialen op die manier toch aan de man is geraakt, en niet verloren gaat. De gelegenheidstuinier kan er zeker nog heel wat plezier aan beleven", weet schepen Van Ingelgom, zelf beroepshalve witloofteler.





"Intussen is de renovatie van de oude OCMW-hoeve aan het Gemeenteplein tot cultuurzaal en nieuwe museumlocatie gestart. Na de zomer van volgend jaar hopen we dat te kunnen openen. Het huidige museum aan Kampenhout-Sas blijft nog minstens tot eind juni open. Maar, afhankelijk van de sloop, wordt dit wellicht nog enkele met enkele maanden verlengd", aldus nog Van Ingelgom. Op 1 mei is het museum trouwens uitzonderlijk gratis te bezoeken.