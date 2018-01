Winst '8ste Nacht van Gwenny & Co' naar lokale verenigingen 02u32 0 Foto Sven Ponsaerts

De Kampenhoutse verenigingen Search and Rescue Dogs THOR en Scouts Buken (foto) kregen een mooie gift van lokaal politicus Gwenny De Vroe. De 1.500 euro die werd geschonken, is de winst van de 8ste 'Nacht van Gwenny & Co' van begin oktober. De Scouts kregen een cheque van duizend euro overhandigd. Search and Rescue Dogs THOR verzorgde na het evenement de 'taxiservice', goed voor een opbrengt van 500 euro voor de vereniging.





(SPK)