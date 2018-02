Wijk Duistbos heeft eerste Kampenhoutse BIN 09 februari 2018

02u43 3

Kampenhout beschikt sinds deze maand over een eerste Buurtinformatienetwerk (BIN). Het samenwerkingsverband tussen burgers van de wijk Duistbos-Lemmeken in deelgemeente Berg, de politie en gemeente moet het onder andere inbrekers veel moeilijker maken om nog toe te slaan. "Het werkingsgebied werd gekozen op basis van de inbraakcijfers", legt burgemeester Kris Leaerts (CD&V) uit. "De wijk Duistbos-Lemmeken in Berg is door haar bosrijke ligging en de aanwezigheid van invalswegen erg gevoelig. Deze BIN moet de sociale controle in de veertien straten verhogen en de criminaliteit doen dalen. Met 55 leden van bij de start is het enthousiasme groot."





"Het BIN Duist-Lemmeken werkt met sms en mail", legt korpschef Filip Van Steenbergen uit. "Wie iets verdachts ziet, belt het noodnummer 101. De politie verstuurt dan een sms naar alle leden om te waarschuwen. Zo konden we onlangs nog drie daders oppakken."





Bewoners Johan Vos en Natasja Boeykens zijn de coördinatoren. "Dertien jaar geleden werd mijn huis doorzocht en amper twee weken geleden nog betrapte mijn dochter 's nachts een onbekende aan het raam in de tuin", getuigt Natasja Boeykens.





Meer info via binduistlemmeken@kampenhout.be. (SPK)