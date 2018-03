Wielervrienden Kampenhout schenken wedstrijdbal aan VK Berg 08 maart 2018

De Wielervrienden Kampenhout schonken onlangs de wedstrijdbal van de derby in derde provinciale tussen VK Berg-Op en SK Nossegem. Dit om de thuis spelende voetbalclub Berg te bedanken.





"Deze ploeg steunt ons steeds tijdens onze wielerwedstrijden, zo staan ze onder andere in voor de opbouw en afbraak van installaties. We wilden hen bij deze eens bedanken in de vorm van de schenking van deze wedstrijdbal", aldus Hilaire Van Hove, secretaris van de wielerclub.





Op de foto staan naast scheidsrechter Ilyass Hammouti onder andere Gwenny De Vroe, Hilaire Van Hove en Ben Impanis, zoon van Flandrien Raymond Impanis, die uit Berg afkomstig is. Deze laatste gaf ook de aftrap van deze sfeervolle derby, die VK Berg-Op wel verloor.





(SVDL)