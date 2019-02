Werkstraf voor schermutseling tussen autobestuurder en fietser WHW

21 februari 2019

13u49 0 Kampenhout Een 24-jarige man uit Begijnendijk riskeert een werkstraf van 50 uur voor een geval van verkeersagressie. Hij kreeg het aan de stok met een fietser.

Op 15 december 2017 reed een 19-jarige man uit Kampenhout met zijn elektrische fiets naar huis. Ondanks dat hij in een zone 30 reed wilde een autobestuurder hem toch voorbijsteken. De fietser maakte hem meermaals met gebaren duidelijk dat hij niet gediend was met de wel heel kleine afstand tussen de wagen en hem. De twintiger was hier niet mee gediend en besloot de fietser niet uit het oog te verliezen. Het slachtoffer had dit al snel door en besloot een andere straat in te slaan. Even verder stapte beklaagde uit en kam het tot een confrontatie. Volgens het slachtoffer kreeg hij een slag in het gezicht. De beklaagde ontkende dit. De rechter achtte de feiten niettemin bewezen. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 500 euro.