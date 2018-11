Wereldkampioen mountainbike bij universitairen maakt tweede levensdroom waar Stefan Van de Weyer

10u30 0 Kampenhout Erno McCrae (23) uit Everberg realiseerde het voorbije halve jaar twee van zijn grote dromen. Hij werd deze zomer in het Portugese Braga wereldkampioen mountainbike bij de universiteitsstudenten. Onlangs vestigde hij zich als kinesitherapeut bij Fisiotics in Kampenhout. Gezien zijn jarenlange ervaring is hij dé man die patiënten kan helpen met allerhande fietskwaaltjes. Hij kan hen ook vergasten op “bikefitting”, de ideale houding op de fiets om allerhande problemen te voorkomen.

McCrae begon op zijn veertiende met mountainbiken en uiteraard was een wereldtitel een droom. Wereldkampioen worden bij de universitairen vult deze droom deels in, maar op sportief vlak wil hij zich nestelen bij de wereldtop bij de profs. De liefde voor zijn vak kwam er later.

“Als topsporter had ik soms te kampen met allerlei kwaaltjes of blessures waar enkel een kinesitherapeut je mee kan helpen. Zo ben ik in contact gekomen met Fisiotics en heb ik doorheen mijn opleiding steeds mijn kennis en visies kunnen aftoetsen. Dit bleek dit nauw aan te sluiten met wat ik voor ogen had als zijnde de juiste aanpak. Er kwam een kans om me bij het team toe te voegen. Na een geslaagde stageperiode in de praktijk waren al mijn vraagtekens in één klap weggeveegd. Vooraleer ik hier zelf als kinesitherapeut ben begonnen, heb ik een eigen onderneming uit de grond gestampt namelijk Cycling Dimension. Hier wordt er hoofdzakelijk aan bikefitting gedaan, maar worden er ook inspanningstesten afgenomen en er kan trainingsadvies gegeven worden”, McCrae is actief bij Fisiotics in de Frederik Wouterslaan 21 in Kampenhout.

