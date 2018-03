Wegenwerken op brug Kampenhout-Sas 15 maart 2018

Er zal tussen maandag 19 en vrijdag 30 maart enkele nachten worden gewerkt aan het wegdek van de brug van de Leuvensesteenweg aan Kampenhout-Sas. Een aannemer zal in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer de compoundvoegen (overgang tussen asfalt- en betonverharding) en de toplaag van de brug op de N26-gewestweg in de richting van Mechelen herstellen.





De werken zullen tussen 20 uur 's avond en 6 uur 's morgens plaatsvinden en zullen naar verwachting vijf nachten duren. Het verkeer richting Mechelen zal zolang tussen de twee rotondes over de weg in de andere rijrichting worden geleid. (SPK)