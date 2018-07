Waterverspilling ten strengste verboden in hele provincie 26 juli 2018

02u26 0

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vaardigt een politiebesluit uit dat onnodig waterverbruik verbiedt in de hele provincie. Er geldt ook een verbod op het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen. "De peilen en afvoeren van de rivieren en beken zijn sterk aan het dalen. Ook de grondwaterpeilen dalen meer dan normaal en de landbouwkundige droogte neemt nog verder toe. Het drinkwaterverbruik is bovengemiddeld hoog", klinkt het bij Kaat Boon, waarnemend provinciegouverneur. "Ons water is kostbaar en we moeten het gebruiken voor de essentiële toepassingen, en niet verspillen." (ADPW)