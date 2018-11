Wandeling langs nieuwe knooppunten KAR

27 november 2018

De dienst toerisme in Kampenhout organiseert zondag 2 december een wandeling met gids langs de nieuwe wandelknooppunten van Demer en Dijle. Deze gaat van start om 14 uur aan het Witloofmuseum. Onderweg is er een korte pauze voorzien in café ‘At George’s’ waar de deelnemers kunnen genieten van een gratis drankje. Daarna wordt teruggekeerd naar het museum waar nog een rondleiding zal volgen in het museum en de veiling. Het museum is overigens gratis te bezoeken zondag tussen 14 en 17 uur. Inschrijven is niet nodig.