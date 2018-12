Vrouw betwist ten stelligste verwaarlozing twee pony's Stefan Van de Weyer

10 december 2018

15u20 0 Kampenhout Voor een dertiger uit Kampenhout werd op de Leuvense strafrechtbank acht dagen cel en 300 euro boete omdat ze in september 2016 haar twee pony’s zou verwaarloosd hebben. De dieren werden zonder gepaste huisvesting, zonder water en met hoeves in slechte staat aangetroffen in een weide in Kampenhout. De vrouw was zeker niet akkoord met de vaststellingen en was van plan om de dieren te verhuizen, maar opperde dat ze die tijd niet kreeg.

Ze betaalde een minnelijke schikking van 200 euro niet, omdat ze allesbehalve akkoord was met de vaststellingen. Gezien haar blanco strafverleden werden acht dagen cel en een boete gevraagd.

“Ik had een nieuwe weide voorzien en drie dagen later gingen we de twee dieren verhuizen, we kregen echter de kans niet. Ik heb die dieren absoluut niet mishandeld. Ik ging toch geen kosten steken in een nieuwe waterbak als er zich in de volgende weide al één bevond? Ik kon me nooit deftig verdedigen op deze aantijgingen”, snikte ze. Ze vroeg overtuigd de vrijspraak. De uitspraak valt op 7 januari.