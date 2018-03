Vrijwilligers ruimen 1.680 kilogram afval tijdens jaarlijkse zwerfvuilactie 28 maart 2018

02u27 0

De gemeente Kampenhout hield onlangs haar jaarlijkse grote zwerfvuilactie. Een honderdtal vrijwilligers was van 9 tot 16 uur in de weer om van Kampenhout minstens voor een dag de 'properste gemeente van Vlaanderen' te maken. Naast heel wat verenigingen namen ook enkele geëngageerde inwoners deel. Eerder gingen zo'n 750 schoolkinderen in hun hun eigen schoolomgeving alle rondslingerend afval ruimen.





Samen verzamelden de 'Mooimakers' in Kampenhout en haar deelgemeenten maar liefst 1.680 kilogram zwerfvuil. De actie werd met een gezamenlijk drankje aan het gemeentehuis afgesloten.





(SPK)