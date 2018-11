Vrachtwagen rijdt lege Lijnbus vol in de flank RDK

12 november 2018

Op de Haachtsesteenweg in Kampenhout is een vrachtwagen kort voor de middag vol in de flank van een bus van De Lijn gereden. De bus had net de laatste reiziger afgezet, waardoor er geen gewonden vielen.

Het ongeval gebeurde kort voor 12 uur op de Haachtsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Dorpelstraat in Kampenhout. Wat er juist gebeurde is nog niet duidelijk, maar volgens de eerste vaststellingen reed de buschauffeur ter hoogte van de verkeerslichten rechtdoor op de busstrook toen een vrachtwagenbestuurder rechtsaf wilde slaan. Hij zag de bus vermoedelijk niet en reed het voertuig vol in de flank. “Onze chauffeur, die zelf geen verwondingen opliep, had net de laatste reiziger afgezet”, zegt een woordvoerster van De Lijn. “Daardoor vielen er gelukkig geen gewonden. Ook de vrachtwagenchauffeur geraakte niet gewond. De materiële schade aan de bus is wel aanzienlijk.”

De lokale politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.