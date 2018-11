Voorinschrijven eindejaarsmarathon tot 9 december KAR

28 november 2018

13u33 0 Kampenhout De gemeente Kampenhout en het solidariteitsfonds van Ons Tehuis Brabant (in samenwerking met de sportraad en joggingclub Kampenhout) organiseert op zaterdag 15 en zondag 16 december de jaarlijkse eindejaarsmarathon– en jogging.

Alles vindt plaats in en om het sportcentrum van Kampenhout. Zaterdag starten de individuele marathonlopers en aflossingsploegen (van maximaal 6 lopers) om 10 uur aan een tocht van 6 toeren van 7,05 kilometer door landelijk Kampenhout langs rustige wegen en paden. De aflossing gebeurt in de sporthal. Zondag is er eerst een kidsrun om 14.30 uur. Daarna kan er gekozen worden tussen 5,3 of 10,6 kilometer. De start is voorzien om 15 uur. Zoals elk jaar gaat de volledige opbrengst van deze jogging en marathon naar Ons Tehuis Brabant, een dagcentrum voor mensen met een beperking. Voorinschrijven kan nog tot 9 december. Elke vooringeschreven deelnemer krijgt een technisch loopshirt en een goodiebag, bij daginschrijving tot de voorraad strekt. Meer info: joggingenmarathon@kampenhout.be of 016/65 99 75.