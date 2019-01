Vlaams minister Homans stelt benoeming burgemeester Leaerts (CD&V) uit omdat zijn naam genoemd wordt in lopend gerechtelijk onderzoek KAR SVDL Belga

22 januari 2019

23u05 0 Kampenhout Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) stelt de benoeming van Kris Leaerts (CD&V) tot burgemeester van Kampenhout voorlopig uit tot er meer duidelijkheid komt over zijn betrokkenheid in een lopend gerechtelijk onderzoek tegen een Oost-Vlaamse aannemer wegens belastingsfraude.

In een reactie aan Belga stelt Leaerts “dat hij niets te maken met deze feiten, maar zijn naam enkel genoemd wordt in de rand van het onderzoek.” Omdat Leaerts tijdens de vorige legislatuur al burgemeester was, blijft hij om die reden gewoon op post. “De minister heeft op basis van het advies van het parket-generaal beslist dat ze wil wachten met de benoeming van Leaerts tot er meer duidelijkheid komt over de uitkomst van het gerechtelijk onderzoek. Het betreft overigens een onderzoek dat blijkbaar al meer dan tien jaar loopt”, aldus Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte, die Leaerts dinsdag op de hoogte bracht van de ministeriële beslissing. “De feiten hebben ook niets te maken met mijn ambt als burgemeester of met Kampenhout en dateren zelfs van voor ik in 2006 schepen werd”, aldus Leaerts, die in 2012 wel probleemloos werd benoemd tot burgemeester, ondanks het feit dat het onderzoek ook toen al liep.

