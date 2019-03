VIDEO. Boom belandt op veranda, dakpannen waaien weg, trampoline kiest het luchtruim: brandweer heeft handen vol ADPW

04 maart 2019

11u40 21 Kampenhout De hulpdiensten hebben zondagnacht en maandagochtend heel wat oproepen binnengekregen als gevolg van het stormweer. Zo belandde een boom op een veranda in de Dorpsstraat in Kampenhout. Ook in Leuven hadden de hulpdiensten de handen vol.

“Ik werd wakker om iets voor 4 uur ‘s nachts door een ongelooflijk luide knal. Het leek wel alsof de wereld was vergaan. Toen ik uit het raam van mijn slaapkamer keek, zag ik dat de boom van de huiseigenaar op mijn veranda gevallen was”, zo vertelt de bewoonster van het getroffen huis. De brandweer kwam ter plaatse. Zij stelden vast dat de boom stabiel lag en dat er geen gevaar was voor de bewoners. Deze namiddag komt de tuinman kijken hoe hij de boom het best kan verwijderen.

Niet alleen in Kampenhout zorgde het stormweer voor schade. Ook in Leuven hadden de hulpdiensten de handen vol. Op de Tervuursesteenweg werden enkele dakpannen van het dak van een woning geblazen. Een deel ervan kwamen op straat terecht, enkele pannen vielen door een dakkoepel. Op straat vielen geen gewonden. In de Jan-Baptist Vanderelststraat knakte een elektriciteitskabel. Daardoor konden bestelwagens en vrachtwagens niet meer door. Op de hoek van de Platte Lostraat en de Ortolanenstraat kwam een paneel van een scoutslokaal los. Een van de verantwoordelijken van de scoutsgroep kwam ter plaatse en deed het nodige. Op de Oude Aarschotsesteenweg in Wilsele werd de boom ontworteld. Hij kwam in de elektriciteitsleidingen terecht. Brandweer en Fluvius deden het nodige. In de Paul Lebrunstraat waaiden enkele hekken van een bouwwerf de straat op. Een patrouille van politie plaatste de hekken weer aan de kant.

In de Amerikalaan knakte een boom door de felle wind gewoon af en ging tegen de grond. De boom kwam op een auto terecht die daardoor heel wat schade opliep. De wagen moest zelfs getakeld worden. De brandweer zaagde de boom in stukken en maakte de rijbaan weer vrij. Op het Lijnloperspad in Wilsele belandde plots een weggewaaide trampoline, waardoor fietsers niet meer door konden. De trampoline werd door een patrouille aan kant gelegd. Ze bleek afkomstig uit de tuin van een naburige woning.

In Kortenberg werd de Prinsendreef uit alle voorzorg afgesloten. Op de Neerijse Steenweg in Leefdaal belandde er een boom van 15 meter groot op de rijbaan. Het verkeer moest daar omrijden. Op de verkeerswisselaar aan de E314 en de E40 moest de Leuvense brandweer takken van de autostrade verwijderen. In de Langestraat in Neerijse lag er ook een boom op de rijbaan, net zoals aan het Hazepad in Holsbeek en op de Zevenbunderlaan in Boortmeerbeek.