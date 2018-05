Vernieuwde website voor OCMW 09 mei 2018

OCMW Kampenhout heeft haar website grondig onder handen genomen. Het concept ervan werd helemaal gewijzigd. Om het gebruiksgemak te verhogen is de site is niet langer opgebouwd rond de aangeboden diensten, maar wel volgens de thema's waarmee er binnen het OCMW wordt gewerkt.





"De pagina's zijn erg overzichtelijk en hebben een moderne uitstraling," aldus OCMW-voorzitter Greet Willems. Het webadres van de site is www.ocmw-kampenhout.be. (SPK)