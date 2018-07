Verkeerssituatie in centrum opnieuw aangepast 02 juli 2018

Kampenhout In het centrum van Kampenhout wordt de verkeerssituatie opnieuw aangepast.

Vanaf woensdag geldt opnieuw tweerichtingsverkeer in de Kerkstraat en in de Dorpstraat, in het deel tussen de Kerkstraat en de Tritsstraat. Zo komt het gemeentebestuur tegemoet aan de verzuchtingen van heel wat inwoners. Meteen zijn ook de parkeerplaatsen op het gemeenteplein en in de Tritsstraat opnieuw rechtstreeks bereikbaar. In het centrum zijn er ook nieuwe parkeervakken aan de oude ingang van het rusthuis en op de verharde berm tegenover de KBC-bank, waar je maximaal een uur kan staan. Ook voor de parkeerplaatsen in de Gemeentehuisstraat aan Spar Dekrem geldt voortaan dezelfde parkeertijd. Voorts is het kleine Gemeentehuisstraatje enkel nog toegankelijk voor plaatselijk verkeer, geldt er een parkeerverbod voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton in de Nieuwe Kassei en de Voortstraat, en wijzigt de voorrangsregeling aan de wegversmalling in de Perksesteenweg, ter hoogte van Ons Tehuis Brabant. De Bogaertweg in Nederokkerzeel wordt nog uitsluitend toegankelijk voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van bromfietsen en speed pedelecs. (SPK)