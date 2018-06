Verkeersagressie op parking McDonalds 14 juni 2018

02u28 0

Kampenhout





Een man uit Sint-Katelijne-Waver riskeert een werkstraf van 90 uur voor slagen en verwondingen. Een man uit Kortenberg was met zijn vrouw en dochter iets gaan eten in de McDonalds van Kampenhout. Op de parking zag hij hoe een andere klanthet portier van zijn wagen bruusk opentrok waardoor deze tegen zijn auto terechtkwam. Een discussie volgde en hij kreeg vanuit het niets een vuistslag op het hoofd. "Eigenlijk is dit verkeersagressie buiten het verkeer", aldus het parket. "We weten alleszins dat beklaagde een vuistslag uitdeelde." Zelf was de man zich van geen kwaad bewust. "Wettige zelfverdediging", sprak hij tegen de politie. Hierdoor liep ook de strafbemiddeling in het honderd waardoor de zaak voor de rechtbank kwam. De verdediging vraagt de opschorting. Uitspraak op 26 juni. (WHW)