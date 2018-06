Verkeersagressie op parking McDonalds leidt tot celstraf met uitstel 27 juni 2018

02u31 0

Kortenberg





Een man uit Sint-Katelijne-Waver is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden met uitstel en een boete van 800 euro voor slagen en verwondingen op de parking van de McDonaldsvan Kampenhout.





Een man uit Kortenberg was er samen met zijn vrouw en dochter iets gaan eten. Op de parking zag hij hoe een andere klant het portier van zijn wagen bruusk opentrok waardoor deze tegen zijn auto terechtkwam. Een discussie volgde en hij kreeg vanuit het niets een vuistslag op het hoofd.





Het parket had voor dit geval van 'verkeersagressie buiten het verkeer' een werkstraf van 90 uur gevorderd. Omdat de man volhield dat het om wettige zelfverdediging ging - en er dus geen schuldinizcht was - was de rechter er niet zeker van dat hij deze werkstraf ook daadwerkelijk zou uitvoeren.





Eerder liep immers ook de strafbemiddeling hierdoor al in het honderd. (WHW)