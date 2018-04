Vaarhappening aan Kampenhout-Sas 27 april 2018

02u28 0 Kampenhout Met de 'Vaarhappening' op 1 mei aan Kampenhout-Sas wordt traditioneel het toeristisch vaarseizoen geopend. Die dag kan iedereen vanaf 10 uur om het uur een gratis boottochtje op het vaartkanaal Leuven-Dijle maken. Van aan de kade van Kampenhout-Sas gaat het naar de sluis van Boortmeerbeek, en terug.

Er is bij de start van het vaarseizoen ook allerlei animatie op en rond het kanaal, en lokale verenigingen stellen, bij een hapje en een tapje, hun werking voor. Voor het eerst wordt dit jaar van 10.30 tot 16.30 uur ook het hoge bedieningsgebouw van De Waterweg opengesteld voor het publiek. Men ontdekt er tijdens een bezoek van een half uur de geschiedenis van het Kanaal en hoe de bediening van de sluizen erop verloopt. Het gebouw bezoeken kan in groepen van maximaal 15 personen na inschrijving ter plaatse bij de infostand van Toerisme. Het er tegenover gelegen Witloofmuseum is op dinsdag 1 mei eveneens gratis te bezoeken. (SPK)