Twaalf maanden cel voor diefstal, heling en drugsbezit

Een twintiger uit Diegem heeft een celstraf van twaalf maanden met uitstel gekregen voor diefstal, heling en het bezit van cannabis.





In mei 2016 werd een werf in de Van Ruysbeekstraat in Kampenhout geteisterd door diefstallen. Een tip leidde de politie naar de woning van de beklaagde in Diegem. Tijdens een huiszoeking werd daar materiaal gevonden dat op de bewuste werf gestolen werd, net als nog andere gestolen goederen.





De twintiger, die volop met verbouwingen zat in zijn woning, bleek in geldnood te zitten. Toch ontkende hij elke betrokkenheid bij de diefstal en heling. Zonder succes, want het kwam hem toch op een veroordeling te staan. Bij de huiszoeking werd overigens ook een kleine cannabisplantage op zijn zolder aangetroffen. "Voor eigen gebruik", klonk het bij hem en zijn vriendin, die ook vervolgd werd. Zij kreeg evenwel strafopschorting. (WHW)