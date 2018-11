Tiende veroordeling op 10 jaar tijd WHW

29 november 2018

14u08 0 Kampenhout Een 34-jarige man uit Kampenhout is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 maanden voor intrafamiliaal geweld en weerspannigheid. Deze veroordeling is de tiende in minder dan tien jaar tijd.

Op 16 april kreeg hij het met zijn ex-vriendin aan de stok op haar appartement in Kampenhout. De dertiger ging dermate gewelddadig tekeer dat de vrouw zich genoodzaakt zag de politie te bellen. Toen die aankwam, weigerde de dertiger zich te laten arresteren en schold hij de agenten uit voor het vuil van de straat. Al snel werd duidelijk dat het niet om een doetje ging.

De man bleek bovendien geseind te staan voor verschillende veroordelingen, voor een totaal van 50 maanden. De laatste dateerde van mei 2018, toen hij veroordeeld werd tot 18 maanden cel. Sinds 2009 is de dertiger al 9 maal veroordeeld, voor intrafamiliaal geweld, opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal, oplichting en verkrachting.

De verdediging had voor een straf met probatie-uitstel gevraagd. Het pleidooi vond weinig genade in de ogen van de rechtbank. Bovendien was een straf met probatie-uitstel ook niet meer mogelijk, gelet op de reeks eerdere veroordelingen.