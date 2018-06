Tess (22) dag lang 'Kampenhouts burgemeester' 22 juni 2018

03u09 0 Kampenhout Tess De Meirsman heeft zich gisteren een dag lang 'Kampenhouts burgemeester' mogen noemen. De 22-jarige scoutsleidster uit deelgemeente Berg liep een dag mee in het spoor van burgemeester Kris Leaerts.

Tess werd geselecteerd uit de ongeveer 250 kandidaten die tijdens onze bevraging met 'Team Burgemeester' hun suggestie voor een 'beter Kampenhout' gaven", legt Leaerts uit. "Haar suggestie om een hechtere band tussen jong en oud te creëren, sprong er daarbij uit." Tess haar 'dag als burgemeester' begon om 9 uur met het voorbereiden van de gemeenteraad van gisteravond. "Vandaar ging het met de fiets naar het politiecommissariaat voor een overlegvergadering met de korpschef", vertelt het 'gemeentehoofd' voor een dag'.





"Die wees me meteen op 'mijn verantwoordelijkheden'... een hele boterham. Op de middag was er nog een overleg met de OCMW-voorzitter en -secretaris. Geluncht hebben we samen met de senioren in het buurtrestaurant 'Pure goesting'. Nadien volgden nog een bezoeken aan het rust- en verzorgingstehuis en speelpleinwerking 'het Grobbeltje'.





En wat de gelegenheidsburgemeester van haar eenmalige dagtaak vond? "Het was een vermoeiende maar zeker zéér interessante dag, met veel vergaderen wel. En vanavond volgen dan nog de maandelijkse gemeenteraad én een afsluitende infovergadering over de geplande natuurherstellingswerken van het natuurreservaat Torfbroek. Nee, burgemeester zijn, je moet het echt niet onderschatten." (SPK)