Subsidies voor natuurprojecten 18 april 2018

De provincie Vlaams-Brabant geeft 166.502 euro subsidies aan 14 natuurprojecten. In onze regio is er 20.000 euro voor herstelmaatregelen in Park van Relst in Kampenhout. Voor de herinrichting en monitoring van de ecotunnel 't Hellegat in Holsbeek wordt 8.160 euro vrijgemaakt. "Deze subsidies helpen om de biodiversiteit in onze regio te versterken", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid. "Door in onze verstedelijkte en dichtbevolkte provincie zoveel mogelijk groene oases te creëren samen met de gemeenten, wapenen we ons bovendien tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen en hitte." (SPK)