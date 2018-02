Stevige rookwolken na brand in tuinhuis 27 februari 2018

De Leuvense brandweer moest gisternamiddag uitrukken voor een brand in de Lepelstraat in Berg bij Kampenhout. Om een nog onbekende reden had een stenen tuinhuis vuurgevat. Doordat er in het bijgebouw wat brandbare vloeistoffen stonden, wakkerde het vuur stevig aan. Rookwolken waren tot enkele kilometers ver zichtbaar. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op een nabijgelegen woning. Dat was echter niet evident. Aangezien het om een doodlopende straat ging, was er niet zomaar water ter hun beschikking. Daarom moesten de collega's van brandweer Mechelen komen helpen. Een tiental gezinnen moest enkele uren zonder stroom verder. De Lepelstraat werd tijdens de bluswerken afgesloten. (RDK/ADPW)