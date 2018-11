Stefaan wint Belgisch kampioenschap Stratego KAR

19 november 2018

19u34 0

Stefaan Michils heeft het Belgisch Kampioenschap Stratego in de sportecho in Hoeilaart op zijn naam geschreven. Geert Verdoodt uit Schoten werd tweede tijdens het strategisch bordspel. De overige Vlaamse deelnemers kwamen uit Borgerhout , Oudenaarde , Torhout en Vorselaar. Bij de junioren onder de 10 jaar werd de Waalse Mabille Matias kampioen voor Alexander De Almeida uit Hasselt. Op 2 december staat het Europees Kampioenschap voor landenteams gepland. Dat vindt plaats in Vorselaar.