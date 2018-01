Stef Wolput vertelt klimverhaal 27 januari 2018

Kampenhoutenaar Stef Wolput - 'Wolf' - vertelt op vrijdag 2 februari in eigen gemeente zijn klimverhaal. Met 'Ieder zijn eigen Everest' schetst de bergbeklimmer onder meer zijn klim van vorige zomer naar de top van de Lhotse in het Nepalese Himalayagebergte, met 8.516 meter de vierde hoogste berg ter wereld. De klimmer, wiens rechterbeen sinds 2012 gedeeltelijk verlamd is, vertelt niet alleen over de helse 34 dagen durende tocht naar de top - een immense overwinning -, maar ook over de intense voorbereiding die eraan vooraf is gegaan. De lezing vindt plaats in Sport- en cultuurcentrum Berg, Torfbroeklaan 25 en vangt aan om 20 uur. De toegang ten voordele van Shangri La Home Kathmandu bedraagt 5 euro. (SPK)