Sport-Na-Schoolpas moet leerlingen aan het bewegen krijgen 25 januari 2018

02u27 0 Kampenhout Om sport en beweging bij hun 12 tot 18-jarigen te stimuleren, lanceren de gemeenten Haacht, Keerbergen, Kampenhout en Tremelo de 'Sport-Na-School'-pas. Met de SNS-pas kunnen leerlingen uit alle secundaire scholen in Haacht en Keerbergen aan een democratische en forfaitaire prijs onbeperkt aan tal van sport- en bewegingsactiviteiten deelnemen.

"Het Sport-na-school-project is een lokaal en laagdrempelig naschools sportaanbod om leerlingen uit het secundair onderwijs op democratische wijze aan sport en te krijgen", legt Tom Artois van initiatiefnemer Sport Vlaanderen uit. "Met de sportkaart beoefent de leerling zijn sportactiviteiten naar keuze, en dat wanneer, waar en met wie hij zelf wil. De SNS-pas is geldig gedurende 12 of 24 weken, met uitzondering van de weekends en de vakantie- en examenperiodes. Momenteel kunnen bezitters van de pas er in Haacht, Keerbergen, Tremelo en Kampenhout alleen al op 17 verschillende locaties onbeperkt mee sporten."





Geen clubverplichting

Zo kan men er mee naar vier verschillende fitnesscentra, het zwembad, de bowling en dansstudio. Maar ook lessen badminton, ballet, ropeskipping, pilates en gevechtsport kunnen er onbeperkt mee worden gevolgd. "Aangezien de pas over heel Vlaanderen geldig is - handig onder meer voor scholieren die volgens co-ouderschap op twee verschillende woonplaatsen verblijven - is het aanbod eigenlijk gewoonweg onbeperkt", weet Artois. "Nergens wordt men ook aan enige clubverplichting verbonden - handig bijvoorbeeld om eens met een nieuwe sport kennis te maken."





Misbruik voorkomen

Alle scholieren vanaf 12 tot en met 18 jaar die schoollopen in Don Bosco Haacht, Sint-Angela Tildonk, (Technisch) Atheneum Keerbergen of Sint-Michiels Keerbergen kunnen de pas bestellen. Om misbruik te voorkomen wordt die ook uitsluitend via de secretariaten van die deelnemende scholen afgeleverd. De sportkaart kost 30 euro voor een periode van 12 weken (5 februari tot en met 18 mei).





Wie meteen eveneens voor de periode oktober-januari intekent, betaalt voor de 24 weken 45 euro. "In die spotprijs zitten alle kosten, en de nodige verzekeringen inbegrepen. Mogelijk doet het ziekenfonds bovendien nog een tegemoetkoming in die aankoopkost." De SNS-pas bestellen kan via www.sportnaschool.be. (SPK)