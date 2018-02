Sofie fietst en loopt 270 km voor goed doel 05 februari 2018

02u43 0 Kampenhout Sofie Lenaerts (42) uit Kampenhout is geslaagd in 24 uur een traject af te leggen van het laagste punt tot het hoogste punt van Vlaanderen, goed voor 270 km. Dat deed ze voor de actie '30 dagen zonder klagen'. In Voeren is ze gisteren ontvangen als een heldin.

Zaterdagmiddag om 12 uur ging Sofie van start in Adinkerke, bij De Panne. Ze koos voor Plopsaland als de plaats van vertrek. "Eigenlijk is dit gelukt door de steun van de mensen onderweg. Het was een hele lange, monotone route met in het begin een eindeloos vlak stuk. Het was wel lastig om niet te klagen onderweg. Ik heb me erop betrapt dat ik zei dat alles pijn deed, maar ik voegde wel meteen een positieve boodschap toe en verwees dan bijvoorbeeld naar het mooie uitzicht. Daar draait die campagne ook rond: positief blijven", zei Sofie bij haar aankomst in Voeren.





"De moeilijkste momenten kwamen na de pauzes, zoals die in Bertem op mijn werk", vervolgde de agente van de federale wegpolitie. "Dan was het echt even klappertanden. Er waren ook mooie momenten: een vriendin heeft me verrast. Ze zat in Erpe-Mere op café. Uiteindelijk was het hele café op de hoogte. Ze stond onderweg met een hele bende. Enkelen stortten zelfs een gift voor Make-A-Wish. Daar doe je het voor."





Van de gemeente Voeren kreeg de avonturierster onder meer bloemen en een mand met streekproducten. Zelf blikt ze alweer vooruit. "Deze zomer wil ik de Kilimanjaro bedwingen, want ik droom ervan de 'Seven Summits' klein te krijgen. Als er nog een keer '30 dagen zonder klagen' komt, mik ik op een tocht van het laagste punt van België tot het hoogste punt. Dat is 360 kilometer." (LXB/BVDH)