Scholen werken voortaan met digitaal aanmeldingssysteem KAR

28 februari 2019

17u36 0 Kampenhout Ouders die hun kinderen in één van de basisscholen in Kampenhout willen inschrijven, hoeven daarvoor niet meer te kamperen. In alle scholen in Kampenhout verlopen de inschrijvingen voor alle kleuters en lagere schoolkinderen vanaf morgen digitaal via een centraal aanmeldingssyteem.

De zeven Kampenhoutse scholen volgen daarmee het voorbeeld van heel wat andere scholen in de regio. “Dit is een primeur voor onze gemeente. Met het digitaal aanmelden, willen we het kamperen aan de school vermijden en zo heeft iedereen een gelijke kans om in te schrijven in een school naar voorkeur”, zegt onderwijsschepen Gwenny De Vroe. “Het is niet zo dat wie eerst aanmeldt meer kansen heeft dan iemand die later aanmeldt. Eerst wordt rekening gehouden met de voorkeurschool en daarna met de afstand tot de school”, verduidelijkt De Vroe. De scholen die met het systeem gaan werken zijn GO! Spectrum Buken en Spectrum Kampenhout, de gemeentescholen De Toverberg en het Klimtouw, de vrije basisscholen Parkschool Relst en VGSK De Boomhut en de vrije kleuterschool ’t Okkerzeeltje. Via de website https://kampenhout.aanmelden.in/ kunnen ouders hun kinderen aanmelden. Dit kan vanaf vrijdag 1 maart 10 uur tot 29 maart 16 uur.