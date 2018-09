Schepen dient klacht in tegen illegale slipschool federale politie 06 september 2018

02u38 0 Kampenhout Kampenhouts schepen van Milieu Stefan Vandevenne (N-VA) wil dat de zogenaamde 'slipschool' van de federale politie meteen al haar activiteiten in het beschermde Hellebos in deelgemeente Berg stopzet.

"Ondanks een al ruim twee jaar verlopen milieuvergunning blijft de federale politie er gewoon doorgaan met het trainen van politiemensen in onder meer stuurvaardigheid en achtervolgingstechnieken. Illegaal dus", hekelt de schepen. "De kans dat de politie een omgevingsvergunning zal krijgen, is bovendien zo goed als onbestaande. Op een militair domein, wat het natuurgebied Hellebos nog steeds is, zijn immers enkel militaire activiteiten toegestaan. Daarvoor is eerst een bestemmingswijziging nodig. Aangezien alle Kampenhoutse partijen van mening zijn dat de autorijschool hier niet thuishoort, lijkt die er niet in te zitten." Vandevenne wil met de klacht bekomen dat het lawaai van optrekkende wagens en gierende banden na 22 jaar eindelijk stopt. Natuurpunt Oost-Brabant, dat de bossen rondom de slipschool beheert, overweegt gerechtelijke stappen als de activiteiten blijven aanhouden.





De schepen stelde recent bovendien vast dat een 30-tal meter van de wandelpaden rondom de site zonder vergunning werd verhard. "Het bouwpuin dat daarvoor werd gebruikt, bevat zo goed als zeker asbesthoudende materialen. Ik heb de eigenaar, de Regie der gebouwen, dan ook de opdracht laten geven de wandel- en mountainbikeweg te saneren. Tot zolang blijft hij omwille van de veiligheid afgesloten." (SPK)