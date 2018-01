Rookstopcursus 02u27 0 Kampenhout De intergemeentelijke dienst Drugs- en Alcoholpreventie H3K van de gemeenten Haacht, Keerbergen, Kampenhout en Kortenberg organiseert in het jaarbegin een rookstopcursus met groepsaanpak.

De gestructureerde begeleiding en het lotgenotencontact kunnen dat nodige duwtje in de rug zijn. De rookstopcursus bestaat uit acht bijeenkomsten, gespreid over drie maanden en wordt begeleid door een erkend tabakoloog. Kathleen Peetroons begeleidt de groep en geeft handige tips en trucjes om de sigaret gezamenlijk vaarwel te zeggen. Ook daarna is er nog begeleiding in groep. De eerste vrijblijvende infosessie is gratis en vindt plaats op dinsdag 9 januari vanaf 19.30 uur in GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85. Daar vinden vanaf 16 januari ook de eigenlijke, wekelijkse sessies plaats, telkens op dinsdagavond. Deelnemers betalen een persoonlijke bijdrage van 48 euro voor de hele cursus. Mensen met een statuut van verhoogde tegemoetkoming betalen de helft.





Inschrijven kan via de website drugsenalcoholpreventie@haacht.be of 016/26.94.37. (SPK)