Rechter mild voor ‘naïeve’ cannabisteler Spilfiguur krijgt wel effectieve celstraf van 2 jaar WHW

21 februari 2019

13u35 0 Kampenhout Een man uit Kampenhout is veroordeeld tot 20 maanden cel met uitstel voor het opstellen en uitbaten van een cannabisplantage in zijn woning. Een Nederlander die hem aanzette tot dit idee is bij verstek veroordeeld tot 2 jaar cel.

In het voorjaar van 2016 kreeg de politie een anonieme oproep dat enkele mannen een cannabisplantage aan het afbreken waren in de Zeypestraat. Een patrouille reed meteen naar de woning en zag inderdaad het trio aan het werk. Een van hen was K.D., die de woning verhuurde aan een -volgens het parket- louche Nederlander, F.L. . Deze had D. gezegd dat de woning ‘ideaal was om een cannabisplantage in onder te brengen’. Hierop had D. in Nederland materiaal gaan halen dat nodig was voor het opzetten van een plantage. De Nederlander had hem de helft van de opbrengst beloofd.

Vlucht

In de praktijk ging het echter anders. Na één oogst nam F.L. doodleuk de benen. K.D. voelde de bui al hangen en belde twee vrienden op om de plantage te helpen ontmantelen. Op dat moment werd de politie gealarmeerd door het anonieme -volgens de verdediging van de zoon van K.D.- telefoontje. “Zijn zoon zit samen met F.L. achter deze plantage en zij twee zijn gaan lopen met de opbrengsten”, aldus de verdediging, “die zoon zie ik hier echter jammer genoeg niet zitten.” De advocaat van K.D. vroeg een zeer milde straf. “Mijn cliënt is enorm beïnvloedbaar en zijn zoon wist dit natuurlijk. Mijn cliënt is trouwens niet capabel om iets te weten over dergelijke plantages. Wie wel? Zijn zoon.” Het parket betwijfelt deze versie en vond niet genoeg bezwarende elementen ten laste van de zoon. Daarom werd hij niet vervolgd. De rechter besloot mild te zijn voor de ‘goedgelovige’ Kampenhoutenaar en sprak de gevorderde straf van 20 maanden uit met uitstel. Een van de twee vrienden van K.D., een Zemstenaar die meehielp de plantage te ontmantelen, werd wel vervolgd. Hij werd op basis van twijfel vrijgesproken.