Postbode Hilaire gaat met pensioen 23 mei 2018

02u34 0 Kampenhout Na veertig jaar brieven ronddragen gaat postbode Hilaire Van Hove (59) met pensioen. Hij werkte zijn hele carrière in zijn eigen Kampenhout en zag zijn beroep door de jaren heen evolueren.

"Het beroep is niet meer hetzelfde als vroeger toen ik nog de kippen eten gaf als de mensen op vakantie waren, pensioenen uitbetaalde in het witloofkot en geregeld in 'gezegende' thuiskwam", begint Hilaire, die ermee begon in 1978. "De jaren tachtig waren het hoogtepunt, het voelde niet aan als werken. Er was enorm veel sociaal contact, en dat is nu veel vluchtiger. Het gebeurde vaak dat ik bij de mensen 's middags mee aan tafel schoof.





Dertig jaar geleden kreeg ik een wagen om in de uithoeken van Kampenhout post te bezorgen. Dagelijks liep dezelfde labrador drie à vier kilometer mee naast de wagen in het gehucht van de Bergse Heide. Na die tocht opende ik de de koffer en sprong hij erin en reed ik het beestje naar huis. Jonge collega's kunnen die verhalen vaak niet geloven. Nu ligt de nadruk op presteren en is de druk veel groter", besluit Hilaire, die nu zijn tijd verdeelt tussen de organisatie van koersen met de Wielervrienden Kampenhout en zijn loopbaan bij Open Vld. (SVDL)