Pop-uprecyclagepark 08 juni 2018

In Kampenhout zal er op dinsdagochtend 26 juni op twee plaatsen een 'pop-up recyclagepark' verschijnen.





Onder de slogan 'Samen voor minder afval, wij helpen u', trekt afvalintercommunale Interza op 26 juni met haar containerpark zelf naar de Kampenhoutenaar - ideaal voor wie geen auto heeft. In het tijdelijke recyclagepark kan men14 soorten afval gratis kwijt, waaronder (kleine hoeveelheden) elektrische apparaten, piepschuim, plastic folies, harde plastics, klein gevaarlijk afval, metaal, hout, papier, glas, PMD en zuiver steenpuin. Enkel voor groot huisvuil dient er te worden betaald (5 euro per anderhalve kubieke meter). Het tijdelijke containerpark zal van 9 tot 10.30 uur opgesteld staan in het Loverdal in Berg, tegenover nummer één. Van 11 tot 12.30 uur is dat aan de begraafplaats in de Tritsstraat. (SPK)