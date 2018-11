Politiezone waarschuwt voor phishing via Facebook Andreas De Prycker

13 november 2018

Phishing via Facebook, het begint een welbekend fenomeen te worden. Politiezone Kastze waarschuwt zijn burgers. “Wij krijgen steeds meer meldingen van dergelijke oplichtingstechnieken, voornamelijk met Argenta als afzender. Argenta is op de hoogte en is volop bezig met een onderzoek. Verdachte mails mogen echter steeds gemeld worden via meldpunt. Bij ook maar de kleinste twijfel over de echtheid van een verzoek, ga je er beter niet op in en raden wij aan om contact op te nemen met de afzender (bankinstelling,...) om na te gaan of het niet om oplichting gaat”, zo klinkt het bij de politiezone.