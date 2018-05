Politieslipschool opnieuw in fout NA ONVERGUNDE BOMENKAP: OOK MILIEUVERGUNNING AL TWEE JAAR VERLOPEN SVEN PONSAERTS

18 mei 2018

02u35 0 Kampenhout De 'slipschool' van de federale politie in het Kampenhoutse Berg blijkt niet meer over een geldige milieuvergunning te beschikken. Vorige week kwam de trainingsschool, al decennialang verscholen in het Hellebos, ook al in het nieuws omwille van de (deels) onvergunde kap van bomen.

Bij de 'slipschool' in Berg (Kampenhout), waar de federale politie haar mensen onder meer bijzondere stuurvaardigheid en achtervolgingstechnieken aanleert, blijkt méér dan een kapvergunning niet in orde. Nadat vorige week bekend raakte dat er meer dan de 56 vergunde bomen van het natuurgebied Hellebos waren gerooid, blijkt nu ook de milieuvergunning verlopen. "Uit documenten die ik naar aanleiding van de illegale kap heb kunnen inkijken, blijkt nu dat ook de milieuvergunning van de slipschool al bijna twee jaar vervallen is", zegt Kampenhouts parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld). "De exploitatie van een site met een werkplaats met transformatoren en luchtcompressoren, de opslag van brandstof en gas, 50 autowrakken en versleten autobanden kan écht niet zonder vergunning. Een bedrijf zou worden gesloten. We vragen dan ook onmiddellijke actie: een directe inregelstelling, of sluiting", stelt De Vroe, die de gemeente in deze ook laksheid verwijt.





Voorbeeldfunctie

Burgemeester Kris Leaerts (CD&V) bevestigt dat de milieuvergunning inmiddels sinds september 2016 is verlopen. "Dit is iets wat ik zelf ook maar pas woensdag te weten ben gekomen", hekelt de burgemeester. "





"De provincie is de vergunningsverlenende overheid. Het is aan de milieu-inspectie om bij overtredingen eventueel in te grijpen. De gemeente heeft in deze alleen een adviserende functie. We hebben de hogere overheid wel al gevraagd zich onmiddellijk in regel te stellen - ze heeft in deze namelijk ook een voorbeeldfunctie."





Het is nog onduidelijk wat de milieu-inspectie van het departement Omgeving in deze zal ondernemen. Het Agentschap Natuur en Bos stuurde de slipschool inmiddels wel al een aanmaning om herstelmaatregelen uit te voeren voor wat betreft de teveel gekapte bomen. In de praktijk zal er een heraanplanting dienen te gebeuren.





De signalen over eventuele uitbreidingsplannen van de slipschool, dat op het voormalige militaire domein onder meer ook een 4x4-parcours zou willen aanleggen, zijn volgens Leaerts momenteel (nog) niet meer dan geruchten. "Dat dossier ligt bij de federale politie, een bevoegdheid van het kabinet Jambon. Als gemeente zien we een uitbreiding écht niet zitten. We hebben het kabinet dan ook al gevraagd ons meteen over eventuele ontwikkelingen te informeren. We beseffen dat politiemensen moeten worden getraind, maar de vraag is echter of dit domein de enige locatie is waar dit kan gebeuren."