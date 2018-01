Politie: "Wees alert en bél ons" 02u37 0 Kampenhout Onze regio kreunt onder een serieuze inbraakgolf. Zo werden de afgelopen maand onder meer Wilsele, Rotselaar, Tremelo, Bertem en Oud-Heverlee al geviseerd door inbrekers. Telkens ging het om minstens vijf inbraken op één dag. De Leuvense politie waarschuwt de burgers dan ook om alert te zijn.

"Daar begint alles mee. Let op, wees alert, bel ons als je iets ziet. Dag én nacht. Let ook op het huis van je buren. Wij komen beter een keer te veel dan een keer te weinig", vertelt Stephanie Gille, woordvoerster van de Leuvense politie. Om inbraken tegen te gaan, zet de politie in op inbraakpreventie. "Onlangs hebben we hierover in de Kwadenhoek (in Wilsele-Putkapel, red.) nog een infosessie gehouden. Dat is een inbraakgevoelige wijk en daarom was het ook belangrijk om de burgers te informeren hoe ze hun huis kunnen beveiligen. En wij merken dat onze tips lonen. Als dieven meer moeite moeten doen, zullen ze sneller afhaken", klinkt het.





Inbraakpreventie is natuurlijk niet alles. "Er zijn altijd vier à vijf ploegen op de baan. Zij staan paraat voor alles en dus ook voor inbraken. Daarnaast rijden er ploegen in burger rond in anonieme wagens", geeft Gille nog mee.





(ADPW)