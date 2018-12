Politie waarschuwt voor verdachte e-mails ADPW

19 december 2018

14u06 0

De lokale politiezone Kastze (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) krijgt de laatste tijd heel wat vragen binnen. “Wij krijgen zeer regelmatig meldingen van bezorgde mensen die een verdachte-mail ontvangen hebben. Zij zijn, gelukkig, niet ingegaan op het frauduleus verzoek maar willen dit toch graag laten weten. Het is zo dat de overheid voor deze situaties een uniek kanaal in het leven heeft geroepen: het e-mailadres verdacht@safeonweb.be, beheerd door het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Stuur je melding door naar hen en zij zullen deze frauduleuze berichten eventueel doorgeven en blokkeren”, zo luidt het devies van de politiezone.

“Bent u toch ingegaan op een frauduleus verzoek en u heeft nadeel geleden? Bij meldpunt (https://meldpunt.belgie.be/meldpunt) kan u terecht wanneer u slachtoffer bent van misleiding, bedrog, fraude, oplichting. Zij analyseren uw melding en stellen een onderzoek in of eventueel verwijzen ze u door. U mag zich uiteraard in dergelijk geval ook steeds wenden tot onze diensten”, klinkt het nog.