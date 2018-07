Politie waarschuwt voor 'sextortion' 31 juli 2018

02u25 0

Politiezone Kastze (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) heeft de laatste tijd heel wat meldingen van 'sextortion' binnengekregen.





Sextortion is een vorm van afpersing waarbij de afpersers via e-mail dreigen om seksueel getinte beelden van het slachtoffer te verspreiden als die niet met geld over de brug komt."





Ga hier zeker niet op in en neem een kijkje op de website van safeonweb voor een aantal goede tips", klinkt het bij de politie.





(ADPW)