Politie waarschuwt voor inbraken via het dak ADPW

08 november 2018

Politiezone Kastze (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) waarschuwt zijn inwoners voor inbraken via het dak. “De donkere maanden zijn weer begonnen en we weten uit voorgaande jaren dat dit de kans op inbraken verhoogt. De laatste tijd krijgen we meer en meer meldingen binnen van inbraken die gepleegd worden via het dak. Geef inbrekers geen kans en tracht je woning zo goed mogelijk te beveiligen. Aarzel niet om 101 te bellen wanneer je verdachte situaties opmerkt”, zo klinkt het bij de lokale politie.