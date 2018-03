Politie waarschuwt voor factuurfraude 14 maart 2018

Politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) waarschuwt haar inwoners voor factuurfraude. "Het is een vorm van oplichting waarbij fraudeurs facturen onderscheppen, het rekeningnummer veranderen en de facturen opnieuw opsturen. Op die manier betaalt het slachtoffer aan de oplichters in plaats van aan de verzenders. Tip: vergelijk het rekeningnummer op de factuur met dat van de bestelbon of bewaar de gegevens van uw leveranciers, dan kan je steeds vergelijken. Ben je slachtoffer, kom dan zeker aangifte doen", klinkt het. (ADPW)